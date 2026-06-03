Италия предлагает переименовать единицу измерения электричества

Как сообщает Politico, цель инициативы заключается в полном восстановлении фамилии выдающегося итальянского физика, химика и физиолога Алессандро Вольта (1745–1827). Учёный известен как создатель первого в мире химического источника постоянного тока — вольтова столба, ставшего прообразом современных батарей и аккумуляторов.

В настоящее время единица измерения использует форму «volt». По словам министра цифровой трансформации Италии Алессио Бутти, многие единицы, названные в честь учёных, сохраняют полную форму фамилии — например, герц, ньютон или ватт. В Риме считают нынешнее обозначение лингвистически неточным.

Италия намерена сначала утвердить изменение на национальном уровне, после чего обратиться в Международное бюро мер и весов. Обсуждение предложения планируется вынести на Генеральную конференцию организации в октябре 2026 года.

В итальянском правительстве подчёркивают, что инициатива носит преимущественно символический и культурный характер, она связана с продвижением национального научного наследия.

При этом изменение касается исключительно названия единицы измерения. Принципы работы электрических сетей и сама система измерения останутся прежними.