В Мары подвели итоги молодежного конкурса по робототехнике
Конкурс проходил по пяти направлениям.
- В категории «Скоростная гонка с препятствиями» первое место заняла студентка Марыйской велаятской финансово-экономической средней профессиональной школы Гюлялек Курбанназарова.
- Победителем в номинации «Робот-биатлон» стал Эмир Кулиев из ашхабадского учебного центра «Imdatbot».
- Лучший результат в «Робот-боулинге» показал слушатель столичного центра «Kämil bilim» Абдулджелил Патышагулыев.
- В состязании «Робот-рейс» победил учащийся Совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Алихан Акгаев.
- Еще десять участников получили специальные призы в творческой категории «Удивительный робот».
Победителям вручили дипломы Министерства образования Туркменистана и памятные подарки.
«Такие конкурсы значительно повышают уровень подготовки нашей молодежи, — подчеркнул член судейской коллегии Сохбетмурат Бяшов. — Здесь даже для выполнения простейших задач требуются солидные знания механики, физики, электротехники, математики и информатики. Инновационные проекты ребят наглядно доказывают, что они уже умеют успешно применять эти дисциплины в комплексе на практике».
Завершилось мероприятие выступлением музыкального коллектива «Kuwwat» Государственного энергетического института Туркменистана. Участники и организаторы выразили признательность руководству страны за создание условий для получения современного образования.