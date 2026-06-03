В Мары подвели итоги молодежного конкурса по робототехнике

Конкурс проходил по пяти направлениям.

В категории «Скоростная гонка с препятствиями» первое место заняла студентка Марыйской велаятской финансово-экономической средней профессиональной школы Гюлялек Курбанназарова.

Победителем в номинации «Робот-биатлон» стал Эмир Кулиев из ашхабадского учебного центра «Imdatbot».

Лучший результат в «Робот-боулинге» показал слушатель столичного центра «Kämil bilim» Абдулджелил Патышагулыев.

В состязании «Робот-рейс» победил учащийся Совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Алихан Акгаев.

Еще десять участников получили специальные призы в творческой категории «Удивительный робот».

Победителям вручили дипломы Министерства образования Туркменистана и памятные подарки.

«Такие конкурсы значительно повышают уровень подготовки нашей молодежи, — подчеркнул член судейской коллегии Сохбетмурат Бяшов. — Здесь даже для выполнения простейших задач требуются солидные знания механики, физики, электротехники, математики и информатики. Инновационные проекты ребят наглядно доказывают, что они уже умеют успешно применять эти дисциплины в комплексе на практике».

Завершилось мероприятие выступлением музыкального коллектива «Kuwwat» Государственного энергетического института Туркменистана. Участники и организаторы выразили признательность руководству страны за создание условий для получения современного образования.