Во Франции испытали грузовой беспилотник с надувным крылом

Особенность аппарата заключается в том, что после заполнения воздухом крыло приобретает необходимую жесткость для полета. При этом подъемная сила создается по классическому самолетному принципу. По словам разработчиков, такая конструкция позволяет уменьшить массу аппарата и сократить количество силовых элементов.

Испытания состоялись на территории аэропорта Гавра. В ходе программы специалисты проверили работу электроники и систем управления, выполнили рулежные испытания и несколько коротких полетов. Полученные результаты подтвердили соответствие аэродинамических характеристик расчетным параметрам.

Размах крыла dAS10 составляет восемь метров. По оценкам компании, аппарат сможет находиться в воздухе до шести часов и преодолевать до 300 километров на электрической тяге. В дальнейшем разработчики рассматривают возможность интеграции солнечных панелей непосредственно в поверхность крыла.

Максимальная скорость беспилотника достигает около 25 километров в час. В Celeste Ecoflyers отмечают, что приоритетом проекта является не скорость, а минимальное энергопотребление. По данным компании, такой подход позволяет существенно сократить расход энергии по сравнению с более быстрыми беспилотниками.

Еще одним преимуществом конструкции названа удобная транспортировка. После использования крыло можно сдуть и компактно упаковать, что упрощает хранение, перевозку и обслуживание аппарата.

Разработчики предлагают использовать dAS10 для доставки грузов в труднодоступные районы, мониторинга инфраструктуры, контроля состояния трубопроводов и организации временных систем связи. Первые испытания подтвердили работоспособность концепции и открыли возможности для дальнейшего развития проекта.