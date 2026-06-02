УЕФА объявила символическую команду и лучший гол сезона ЛЧ-2025/26
Наибольшее представительство в команде сезона получил победитель турнира «Пари Сен-Жермен» — в нее вошли пять футболистов французского клуба.
В символическую сборную были включены Хвича Кварацхелия (также признан игроком сезона), лучший игрок финала Витинья, а также Маркиньос, Нуну Мендеш и Усман Дембеле. Финалист турнира «Арсенал» представлен тремя футболистами. По два игрока вошли от «Баварии», один — от «Атлетико».
Первое место в списке десяти лучших голов занял удар с лета полузащитника «Реала» Федерико Вальверде в матче против «Манчестер Сити». Вторым стал сольный проход защитника «Тоттенхэма» Мики ван де Вена в игре с «Копенгагеном», третьим — мяч форварда «Баварии» Луиса Диаса в полуфинальном противостоянии с «Пари Сен-Жермен».
Лучшие голы Лиги чемпионов-2025/26:
- Федерико Вальверде (третий гол) («Реал» — «Ман Сити» 3:0) — первый матч 1/8 финала, 11.03.2026
- Мики ван де Вен («Тоттенхэм» — «Копенгаген» 4:0) — общий этап, 04.11.2025
- Луис Диас («ПСЖ» — «Бавария» 5:4) — первый полуфинальный матч, 28.04.2026
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ» — «Аталанта» 4:0) — общий этап, 17.09.2025
- Гарри Кейн (второй гол) («Бавария» — «Аталанта» 4:1) — ответный матч 1/8 финала, 18.03.2026
- Ламин Ямаль («Брюгге» — «Барселона» 3:3) — общий этап, 05.11.2025
- Витинья (первый гол) («ПСЖ» — «Тоттенхэм» 5:3) — общий этап, 26.11.2025
- Анатолий Трубин («Бенфика» — «Реал» 4:2) — общий этап, 28.01.2026
- Влад Драгомир («Пафос» — «Славия» 4:1) — общий этап, 28.01.2026
- Нони Мадуэке (первый гол) («Брюгге» — «Арсенал» 0:3) — общий этап, 10.12.2025