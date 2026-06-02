УЕФА объявила символическую команду и лучший гол сезона ЛЧ-2025/26

Наибольшее представительство в команде сезона получил победитель турнира «Пари Сен-Жермен» — в нее вошли пять футболистов французского клуба.

В символическую сборную были включены Хвича Кварацхелия (также признан игроком сезона), лучший игрок финала Витинья, а также Маркиньос, Нуну Мендеш и Усман Дембеле. Финалист турнира «Арсенал» представлен тремя футболистами. По два игрока вошли от «Баварии», один — от «Атлетико».

Первое место в списке десяти лучших голов занял удар с лета полузащитника «Реала» Федерико Вальверде в матче против «Манчестер Сити». Вторым стал сольный проход защитника «Тоттенхэма» Мики ван де Вена в игре с «Копенгагеном», третьим — мяч форварда «Баварии» Луиса Диаса в полуфинальном противостоянии с «Пари Сен-Жермен».

Лучшие голы Лиги чемпионов-2025/26: