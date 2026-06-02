Туркменская делегация приняла участие в форуме «Таджикистан-2026»

По информации Минобразования Туркменистана, участники обсудили современные программы профессионально-технического образования, международный опыт оценки профессиональных навыков, подготовку конкурентоспособных специалистов, совершенствование учебно-производственной работы и взаимодействие с работодателями. Отдельное внимание было уделено подготовке кадров для энергетики, строительства, промышленности, сферы услуг, транспорта, логистики, творчества и дизайна.

В первый день форума состоялись выступления и обмен опытом по вопросам развития профессионального образования и повышения занятости молодежи. Участники также посетили Нурекскую гидроэлектростанцию, где смогли ознакомиться с практическим применением знаний в области электротехники, энергетики, сварочного дела и технического обслуживания.

Во второй день прошли международные соревнования молодых специалистов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Китая и Турции. Конкурсанты выполняли практические задания по электротехническим работам, штукатурному делу, электрогазосварке и наладке оборудования солнечной энергетики. Их работу оценивали независимые международные эксперты.

По итогам соревнований студент Ашхабадского строительного среднего профессионального учебного заведения Министерства строительства и архитектуры Туркменистана Непес Рахманбердыев занял второе место. Учащийся Ашхабадского энергетического среднего профессионального учебного заведения Министерства энергетики Туркменистана Ымамберди Сохбетов вошел в число четырех сильнейших участников конкурса.