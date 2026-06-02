Стиль ЧМ-2026: Названы лучшие и худшие футбольные формы грядущего мундиаля

На этом фоне Euronews Culture предлагает переключить внимание на более лёгкую тему — футбольную моду. Издание изучило форму всех 48 участников турнира и выбрало самые удачные и самые спорные комплекты.

Лучшие формы

Аргентина — выездной комплект

Один из самых оригинальных дизайнов турнира. Чёрная футболка украшена синими растительными узорами, вдохновлёнными искусством филетеадо — традиционным художественным стилем Буэнос-Айреса. Такой подход одновременно подчёркивает национальную идентичность и делает форму визуально выразительной.

Гана — домашний комплект

Форма вдохновлена образом Ананси — персонажа западноафриканского фольклора, символизирующего мудрость и хитрость. Центральная Чёрная звезда и расходящиеся от неё линии напоминают паутину, что создаёт узнаваемый и продуманный образ. Дизайн удачно сочетает традиционные мотивы и современные тенденции.

Франция — домашний комплект

Французы вновь будут выглядеть элегантно. Фирменный синий цвет дополнен зигзагообразным узором, белым воротником и рельефными бронзовыми элементами. В результате форма выглядит сдержанно, но при этом запоминается деталями.

Мексика — домашний комплект

Один из самых ярких комплектов турнира. В основу дизайна легли элементы ацтекского календаря «Пьедра дель Сол». Орнамент выглядит сложным и эффектным, а использование национальных цветов остаётся достаточно деликатным.

Худшие формы

США — домашний комплект

По сравнению с полностью белой формой 2022 года этот вариант выглядит интереснее. Однако красно-белые полосы слишком буквально отсылают к национальному флагу, а вместе со «звёздным» выездным комплектом выглядят как клише.

Швеция — выездной комплект

Несмотря на более смелый дизайн по сравнению с традиционной домашней формой, волнообразный узор выглядит неоднозначно. По мнению авторов рейтинга, он скорее отвлекает внимание, чем украшает комплект.

Англия — домашний комплект

Форма явно вдохновлена моделями Umbro 1990-х годов, однако в итоге получилась слишком консервативной. Главная претензия — отсутствие ярких решений и запоминающихся деталей. Чрезмерно минималистично.

Бразилия — выездной комплект

Интересные детали здесь есть: необычное расположение эмблемы, жёлтая окантовка и сотрудничество с брендом Jordan. Однако тёмные графические элементы, вдохновлённые окраской амазонских древесных лягушек, визуально воспринимаются не так эффектно, как задумывалось.

Германия — выездной комплект

Последняя форма сборной Германии от Adidas перед переходом команды к Nike в 2027 году не оправдала ожиданий. Ромбовидный узор на выездном комплекте выглядит перегруженным, а общий дизайн не производит того впечатления, которого многие ожидали от завершения многолетнего сотрудничества.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.