«Робот носит MACH 33»: гуманоиды вышли на подиум на показе мод в Сеуле

Зрителям представили тщательно подогнанные под каркасы роботов образы, среди которых были синий ансамбль в техасском стиле с ковбойской шляпой и бахромой, серебристый пуховик в стиле ретро, шелковые платья и объемные черные брюки в духе космической эры 1970-х годов.

Одежду для гуманоидов разработала сама компания, которая планирует запустить эту линейку под брендом «MACH 33» к концу года. На показе использовались роботы китайского стартапа Unitree.

«Мы поняли, что роботам тоже нужна одежда. Как и каждый человек, каждый робот, по нашему убеждению, тоже должен быть уникальным», – прокомментировал идею показа генеральный директор Unitree Чой Ён-хо.

Современные ловкие роботы уже умеют танцевать и делать сальто. Финансовая компания Morgan Stanley прогнозирует, что к 2050 году в мире будет более миллиарда гуманоидов. При этом полностью автономные машины на базе физического ИИ пока редки, и большинство демонстраций программируется заранее или управляется дистанционно.