Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, французский клуб обыграл английский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). При счете 0:1 Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле.

В завершившемся розыгрыше турнира грузинский футболист провел 16 матчей, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

25-летний Кварацхелия за время выступлений за «ПСЖ» стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, дважды выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Ранее футболист выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2018/19. Также в его активе чемпионский титул итальянской Серии А в составе «Наполи».