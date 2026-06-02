Канье Уэст собрал на стадионе в Стамбуле 118 тысяч зрителей и установил рекорд

Предыдущее достижение принадлежало британской группе Coldplay, которая в январе 2025 года выступила перед 111 тысячами зрителей на стадионе Нарендры Моди в индийском Ахмедабаде.

Обращаясь к турецкой публике, Уэст заявил: «Мы только что побили рекорд самого посещаемого стадионного выступления всех времен!»

Концерт открыл его новое мировое турне. Организатором шоу выступила компания NTRteam. На концерт прибыли поклонники не только из Турции, но и из Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, России, Польши и стран Ближнего Востока.

Стадион был заполнен за несколько часов до начала выступления. Почти двухчасовая программа началась с композиции Father и завершилась песней Stronger. В сет-лист также вошли King, Runaway, Power, Flashing Lights, Heartless, All The Love и Homecoming.

Одной из главных особенностей шоу стала сцена в виде гигантской сферы, установленная в центре стадиона. Благодаря проекционным технологиям конструкция превращалась в огромный земной шар. Концерт сопровождался световыми эффектами, дымовыми установками и синхронизированными визуальными проекциями. Тысячи зрителей подсвечивали арену фонариками мобильных телефонов.

Из-за большого наплыва посетителей в городе возникли перебои в работе метро. На станциях и пересадочных узлах образовались значительные скопления людей, а на входе на стадион часть зрителей столкнулась с техническими проблемами при считывании QR-кодов билетов.