«Барселона» купила у «Ньюкасла» Энтони Гордона

«Новая сила присоединяется к нашему ритму», – говорится в сообщении клуба.

«О том, что «Барселона» мной интересуется, я узнал немного позднее, но, как только я понял, что это серьезный вариант, у меня не осталось никаких сомнений. Я всегда хотел играть здесь. Это самый большой клуб на планете. Этот трансфер — то, о чем я мечтал с детства», — сказал Гордон на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что руководство «Ньюкасла» и саудовские владельцы клуба приняли предложение «Барселоны» в размере €70 млн с дополнительными выплатами. По данным СМИ, итоговая сумма сделки превысит €80 млн.

Трансфер Гордона стал седьмым по стоимости в истории каталонского клуба и крупнейшим с 2019 года, когда команду пополнил Антуан Гризманн. Более дорогими приобретениями «Барселоны» остаются Усман Дембеле (€148 млн, из «Боруссии» Дортмунд), Филиппе Коутиньо (€135 млн, из «Ливерпуля»), Гризманн (€120 млн, из «Атлетико» Мадрид), Неймар (€88 млн, из «Сантоса»), Френки де Йонг (€86 млн, из «Аякса») и Луис Суарес (€81,7 млн, из «Ливерпуля»).

В этом сезоне Гордон провёл за «Ньюкасл» 46 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €60 млн.