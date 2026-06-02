Арда Гюлер признан открытием сезона в Лиге чемпионов

21-летний игрок значительно увеличил свою роль в команде по сравнению с предыдущим розыгрышем. Если в сезоне-2024/25 он лишь один раз вышел в стартовом составе в семи матчах, то в кампании-2025/26 начинал с первых минут 13 из 14 встреч. Количество игровых минут выросло со 142 до 1030.

Одним из самых ярких матчей Гюлера стала победа над «Ювентусом» на общем этапе турнира. После той встречи турецкий хавбек был признан лучшим игроком матча благодаря игре в центре поля и созданию голевых моментов.

Сезон Гюлер завершил с двумя голами и четырьмя результативными передачами. Свои первые мячи в Лиге чемпионов он забил в ответном четвертьфинальном матче против «Баварии».

Статистика Арды Гюлера в Лиге чемпионов-2025/26 выглядит следующим образом:

Матчи: 14

Минуты: 1030

Голы: 2

Ассисты: 4

Пробег: 126,12 км

Максимальная скорость: 32,12 км/ч

УЕФА отметила, что новая награда заменила премию лучшему молодому игроку сезона. Теперь она вручается футболистам не старше 21 года, которые демонстрируют значительный прогресс, стабильность и заметный вклад в результаты команды. Получить награду можно только один раз.

Предыдущие обладатели награды лучшему молодому игроку сезона: