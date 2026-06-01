Xiaomi выпустила стиральную машину с тремя барабанами
Главной особенностью новинки стала конструкция с тремя барабанами. Основной барабан рассчитан на 12 кг белья, ещё два мини-барабана — на 1 кг каждый.
Устройство оснащено тремя независимыми контурами подачи воды, что исключает смешивание потоков и снижает риск перекрёстного загрязнения. Производитель отмечает, что система эффективно справляется со сложными и застарелыми пятнами, а также обеспечивает более безопасную стирку деликатных вещей.
Дополнительные барабаны предназначены для небольших предметов одежды, таких как нижнее бельё и носки, для которых предусмотрены отдельные режимы обработки.
Модель поддерживает интеллектуальную амортизацию и технологии снижения шума. Xiaomi заявляет, что эффективность удаления шерсти домашних животных достигает 91,4%.
Стиральная машина интегрируется в экосистему Xiaomi через систему Surge Smart Connectivity, позволяющую управлять процессом стирки и создавать автоматизированные сценарии работы устройств умного дома.