UBS: Богатейшие семьи мира сокращают вложения в доллар

Опрос проводился с января по конец марта среди 307 клиентов UBS по всему миру. Средний чистый капитал участвовавших в исследовании семей составил 2,7 млрд долларов.

Согласно данным банка, около двух третей семейных офисов ожидают ослабления доверия к доллару как к резервной валюте в течение ближайшего года. Многие инвесторы пришли к выводу, что их активы чрезмерно зависят от американской валюты. Почти половина участников исследования пересмотрела структуру своих портфелей по этой причине.

Семейные офисы планируют увеличить вложения в акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. Исполнительный директор UBS Бенджамин Кавалли отметил, что инвесторы всё чаще стремятся укреплять позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и частично в Западной Европе.

«Это в основном затрагивает семейные офисы за пределами Соединенных Штатов, но мы также видим признаки, что очень ограниченная часть процесса дедолларизации исходит от семейных офисов США», — добавил он.

Весной государственный долг США впервые со времён Второй мировой войны превысил объём национальной экономики. По состоянию на конец марта он достиг 31,27 трлн долларов, тогда как объём ВВП за предыдущие 12 месяцев составил 31,22 трлн долларов. В марте показатель инфляции PCE, который Федеральная резервная система использует в качестве одного из ключевых ориентиров, достиг 3,5% — максимального уровня почти за три года.