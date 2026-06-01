NYT: Anthropic стал самым дорогим ИИ-стартапом в мире

По данным издания, в ходе нового инвестиционного раунда Anthropic привлекла $65 млрд. С учётом полученных инвестиций стоимость компании достигла $965 млрд.

Для сравнения, последняя оценка OpenAI составляла $730 млрд.

Anthropic и OpenAI считаются одними из крупнейших разработчиков систем искусственного интеллекта. Рост оценки Anthropic произошёл на фоне продолжающегося увеличения интереса инвесторов к технологиям ИИ и конкуренции между ведущими компаниями отрасли.