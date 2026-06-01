Nissan нашёл применение отходам покрасочных цехов: из мусора делают шумоизоляцию

Согласно пресс-релизу компании, карбонат кальция, собираемый на заводах Nissan, используется для производства шумоизоляционных листов TS-12 и TS-20.

Материал получают на предприятиях Tochigi и Oppama, где применяется технология покраски с так называемой «сухой камерой». В отличие от традиционных систем, при которых частицы краски попадают в сточные воды и становятся промышленными отходами, здесь излишки краски улавливаются фильтрами с карбонатом кальция. В результате образуется твёрдый побочный продукт, пригодный для дальнейшего использования.

По оценке Nissan, новый подход позволит ежегодно сокращать объём отходов примерно на 1200 тонн и уменьшить расходы на их утилизацию примерно на 25 млн иен.

Компания также заявила, что шумоизоляционные листы обеспечивают снижение выбросов CO₂ более чем на 30% по сравнению с традиционными аналогами. Производством продукции занимается Takayama Kasei, а её реализацией — компания Taiho.

Nissan рассматривает и другие варианты применения восстановленного карбоната кальция. В частности, компания изучает возможность использования этого материала в автомобильных компонентах к 2030 году.