Японские учёные создали квантовую камеру на основе одного атома

Атом может размещаться рядом с квантовыми компьютерами и нанооптическими устройствами, не оказывая влияния на их работу. При взаимодействии со светом от исследуемого объекта изменяются его положение и энергетическое состояние. Это позволяет измерять характеристики фотонов, в том числе их интенсивность и поляризацию.

Во время экспериментов учёным удалось отслеживать изменения свечения лазерного луча с пространственным разрешением около 100 нанометров, что превосходит возможности традиционной оптической микроскопии.

Исследователи считают, что в будущем разработка может найти применение при создании более совершенных квантовых компьютеров, систем связи, сенсоров и инструментов для исследований в области нанооптики.