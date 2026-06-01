Физики разгадали секрет «вечного блеска» золота и нашли способ заставить его тускнеть
Химическая пассивность золота, которая делает его идеальным ювелирным металлом, долгое время оставалась загадкой для науки. Группа исследователей из Тулейнского университета (США) впервые связала уникальную стойкость золота к окислению с геометрическим расположением его поверхностных атомов.

Открытие, о котором пишет научный журнал New Scientist, открывает путь к использованию золота в качестве мощного промышленного катализатора.

Почему золото не ржавеет? Феномен реконструкции

В отличие от железа, меди или серебра, золото сохраняет свой первоначальный блеск веками. Причина кроется в поведении атомов на так называемой «свежей» поверхности металла.

Как объясняют авторы исследования, физики Мэттью Монтемор и Санту Бисвас, атомы на границе раздела сред находятся в нестабильном энергетическом состоянии. Чтобы компенсировать этот дисбаланс, они полностью перестраивают свою структуру — этот процесс в физике твердого тела называется реконструкцией поверхности.

С помощью квантово-механического моделирования ученые установили, что в обычных условиях поверхностные атомы золота сжимаются, формируя сверхплотную шестиугольную (гексагональную) сетку.

Чтобы золото окислилось (потускнело), молекула атмосферного кислорода (O2) должна расщепиться на два отдельных атома при ударе о поверхность металла.

В гексагональной структуре (которая является стандартной для золота) этот процесс требует колоссальных затрат энергии. Молекулам кислорода просто «не за что зацепиться», они упруго отскакивают, и металл остается инертным.

В гипотетической прямоугольной структуре атомы расположены свободнее. Моделирование показало, что на такой поверхности энергия активации для расщепления кислорода требуется гораздо меньше, что делает золото восприимчивым к реакциям.

До сих пор в мировой науке никто не рассматривал прямую взаимосвязь между макроскопической инертностью золота и микроскопической геометрией его поверхностной реконструкции.

Зачем ученым «портить» золото?

Ювелирному делу открытие не угрожает, однако оно имеет огромное значение для зеленой химии и индустрии. Золото могло бы стать идеальным и долговечным катализатором для ускорения критически важных химических реакций, если бы удалось преодолеть его природную пассивность.

Мэттью Монтемор предложил необычное решение для управления этим процессом:

«Одним из способов принудительной перестройки атомов из шестиугольного узора в прямоугольный может стать контролируемое электрическое напряжение. Поместив золото в электрическую цепь, мы сможем буквально «включать» и «выключать» его химическую активность».

В ближайших планах исследовательской группы — расширить квантовые модели и протестировать, как перестроенная поверхность золота взаимодействует с другими газами и сложными молекулами, а также изучить каталитические свойства различных сплавов на основе золота.