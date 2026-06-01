Физики разгадали секрет «вечного блеска» золота и нашли способ заставить его тускнеть

Открытие, о котором пишет научный журнал New Scientist, открывает путь к использованию золота в качестве мощного промышленного катализатора.

Почему золото не ржавеет? Феномен реконструкции

В отличие от железа, меди или серебра, золото сохраняет свой первоначальный блеск веками. Причина кроется в поведении атомов на так называемой «свежей» поверхности металла.

Как объясняют авторы исследования, физики Мэттью Монтемор и Санту Бисвас, атомы на границе раздела сред находятся в нестабильном энергетическом состоянии. Чтобы компенсировать этот дисбаланс, они полностью перестраивают свою структуру — этот процесс в физике твердого тела называется реконструкцией поверхности.

С помощью квантово-механического моделирования ученые установили, что в обычных условиях поверхностные атомы золота сжимаются, формируя сверхплотную шестиугольную (гексагональную) сетку.

Чтобы золото окислилось (потускнело), молекула атмосферного кислорода (O2) должна расщепиться на два отдельных атома при ударе о поверхность металла.

В гексагональной структуре (которая является стандартной для золота) этот процесс требует колоссальных затрат энергии. Молекулам кислорода просто «не за что зацепиться», они упруго отскакивают, и металл остается инертным.

В гипотетической прямоугольной структуре атомы расположены свободнее. Моделирование показало, что на такой поверхности энергия активации для расщепления кислорода требуется гораздо меньше, что делает золото восприимчивым к реакциям.

До сих пор в мировой науке никто не рассматривал прямую взаимосвязь между макроскопической инертностью золота и микроскопической геометрией его поверхностной реконструкции.

Зачем ученым «портить» золото?

Ювелирному делу открытие не угрожает, однако оно имеет огромное значение для зеленой химии и индустрии. Золото могло бы стать идеальным и долговечным катализатором для ускорения критически важных химических реакций, если бы удалось преодолеть его природную пассивность.

Мэттью Монтемор предложил необычное решение для управления этим процессом:

«Одним из способов принудительной перестройки атомов из шестиугольного узора в прямоугольный может стать контролируемое электрическое напряжение. Поместив золото в электрическую цепь, мы сможем буквально «включать» и «выключать» его химическую активность».

В ближайших планах исследовательской группы — расширить квантовые модели и протестировать, как перестроенная поверхность золота взаимодействует с другими газами и сложными молекулами, а также изучить каталитические свойства различных сплавов на основе золота.