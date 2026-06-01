Туркменские биотехнологи раскрыли природу блеска ахалтекинских лошадей
По данным исследователей, знаменитый металлический отлив шерсти является результатом взаимодействия нескольких компонентов структуры волоса. За эффект, который учёные называют «биологической линзой», отвечают кератиновый матрикс, липидный комплекс и определённый баланс микроэлементов.
Методика основана на комплексном подходе, сочетающем экстракцию липидов, гидролиз белков и атомно-абсорбционную спектрометрию минералов.
Исследования показали, что высокий уровень кератина и концентрация аминокислот лизина и аланина обеспечивают плотность фибрилл и гладкость кутикулы волоса. Липидный комплекс формирует светоотражающий слой, а содержание цинка и меди влияет на интенсивность пигментации и способность поверхности отражать свет.
На разработку «Способ системно-комплексной биохимической оценки детерминант фенотипического блеска волос лошадей ахалтекинской породы», получено авторское право и зарегистрирована патентная заявка. Авторами работы выступили Алтын Рахманова, Дурдымурат Гадамов и Торе Гарлыев.
В ходе работы учёные впервые сформировали цифровые биохимические профили для основных мастей ахалтекинской породы: вороная, серая, гнедая и буланая. Это позволяет заменить визуальную оценку лабораторными показателями и исключить влияние человеческого фактора при экспертизе лошадей на смотрах и выставках.
По данным разработчиков, методика может использоваться не только в селекции, но и в ветеринарии и зоотехнии. Полученные показатели позволяют оценивать генетический потенциал животного, качество кормления и условия содержания, а также корректировать рацион для достижения необходимых экстерьерных характеристик.