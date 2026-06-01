Призовой фонд Всемирных игр кочевников превысит $700 тыс.

По его словам, общий бюджет спортивной составляющей VI Всемирных игр кочевников достигнет 334,2 млн сомов (около 3,82 млн долларов).

В эту сумму заложены расходы на размещение и питание участников Игр-2026, спортивную форму и экипировку, подготовку спортсменов, проведение отборочных турниров, организацию учебно-тренировочных сборов, а также призовой фонд.

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября на Иссык-Куле. Трансфер участников запланирован на 1 сентября, а спортивная программа стартует 2 сентября. В соревнованиях ожидается участие до 3 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира.

Соревнования состоятся по 43 видам спорта. В программу вошли национальные игры, конные скачки и состязания на лошадях, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, стрельба из традиционного лука, а также дисциплины национальной охоты с ловчими птицами и собаками.