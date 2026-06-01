Призовой фонд Всемирных игр кочевников превысит $700 тыс.

Призовой фонд Всемирных игр кочевников превысит $700 тыс.
Призовой фонд VI Всемирных игр кочевников составит 61,3 млн сомов (около 700,8 тыс. долларов). Об этом сообщил Kaktus.media со ссылкой на главу Дирекции по национальным видам спорта Улукбек Омурбеков.

По его словам, общий бюджет спортивной составляющей VI Всемирных игр кочевников достигнет 334,2 млн сомов (около 3,82 млн долларов).

В эту сумму заложены расходы на размещение и питание участников Игр-2026, спортивную форму и экипировку, подготовку спортсменов, проведение отборочных турниров, организацию учебно-тренировочных сборов, а также призовой фонд.

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября на Иссык-Куле. Трансфер участников запланирован на 1 сентября, а спортивная программа стартует 2 сентября. В соревнованиях ожидается участие до 3 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира.

Соревнования состоятся по 43 видам спорта. В программу вошли национальные игры, конные скачки и состязания на лошадях, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, стрельба из традиционного лука, а также дисциплины национальной охоты с ловчими птицами и собаками.