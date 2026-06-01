В Ашхабаде подвели итоги конкурса ковров и ковровых изделий

Жюри оценивало представленные работы по качеству исполнения, мастерству изготовления и гармоничности орнаментов. Гран-при конкурса присуждён пейзажному ковру «Bagtyýar» Ашхабадского предприятия художественного ковроткачества. Работу размером 2,02 на 3 метра выполнила группа мастериц под руководством Аннагозель Меляевой.

В номинации панно-пейзажных ковров первое место занял ковёр «Aýna goçak» Национального музея туркменского ковра. Над работой размером 2 на 3,03 метра трудилась группа под руководством Аннабат Дурдыевой. Второе место присуждено ковру «At» Ашхабадского предприятия художественного ковроткачества под руководством Багтыгуль Гурбансахедовой, третье — пейзажному ковру «Alabaý» того же предприятия под руководством Таджигуль Ниязовой.

Среди ковров площадью более четырёх квадратных метров первое место получил красный ковёр-дорожка «Owgan göli» Халачского предприятия художественного ковроткачества под руководством Майи Ачиловой. Второе место присуждено ковру «Deňiz göli» Кызыларбатского предприятия под руководством Алтынтач Сопыевой, третье — ещё одной работе «Owgan göli» Халачского предприятия под руководством Аннабега Язмедова.

В категории ковров площадью от 2,5 до 3,9 квадратного метра победителем стал ковёр «Eňsi» Бахерденского предприятия художественного ковроткачества под руководством Энетач Ашировой. Второе место заняла работа Дашогузского предприятия под руководством Гульджахан Томмыевой, третье — ковёр «Wazzyk göli» Берекетского предприятия.

Среди сувенирных ковров площадью до одного квадратного метра первое место получил футляр для дутара «Şelpeli gölçe», сотканный Айнагозель Сувхановой из Марыйского предприятия художественного ковроткачества. Второе место заняла работа «Lebap gölli» Гульнары Велиевой из Халача, третье — ковёр «Gabsa gölli» Багтыгуль Мырадовой из Берекета.

Победителям вручены почётные грамоты и ценные подарки.