Во Франции напечатали самый большой многоквартирный дом на 3D-принтере

Проект ViliaSprint² реализовали девелопер Plurial Novilia, архитектурное бюро HOBO Architecture и компания PERI 3D Construction. Для строительства использовался принтер COBOD BOD2.

Новый дом расположен рядом с аналогичным зданием того же застройщика, построенным традиционным способом. По данным проекта, применение 3D-печати позволило завершить строительство на три месяца раньше.

Это первое во Франции здание, в котором непосредственно на стройплощадке были напечатаны как несущие конструкции, так и все стены. Принтер послойно наносил специальную цементную смесь, формируя основной каркас сооружения. За процессом следили три оператора.

Изначально печать планировалось завершить за 50 дней, однако работы заняли 34 дня. После этого начался традиционный этап строительства: монтаж кровли, установка окон, прокладка инженерных сетей и внутренняя отделка. Эти работы стартовали в марте 2025 года и завершились в начале 2026 года.

Общая площадь жилых помещений составляет около 800 квадратных метров. Каждая из 12 квартир оборудована собственным балконом.

Здание оснащено теплоизоляцией из перлита, солнечными панелями общей площадью 500 квадратных метров и гибридной системой отопления на базе газового оборудования и теплового насоса. По их проектировщиков, объект способен обеспечивать около 60% своих энергетических потребностей самостоятельно.