YouTube запустил персональные видеоленты по текстовому описанию

Новый инструмент доступен через кнопку «Your custom feed» на главной странице сервиса. После нажатия открывается поле для ввода запроса. Пользователь может самостоятельно описать интересующую тематику либо выбрать один из предложенных системой вариантов. Созданную ленту можно закрепить в верхней части интерфейса и при необходимости изменить для формирования новой подборки.

Как сообщает Android Authority, функция запущена в формате полноценного релиза, а не экспериментального тестирования. На первом этапе она постепенно станет доступна авторизованным пользователям в США на мобильных устройствах и компьютерах.

Для работы инструмента в настройках аккаунта должна быть включена история поиска и просмотров. На текущем этапе интерфейс поддерживает только английский язык.

Если алгоритм некорректно обработает запрос, пользователь сможет отправить отзыв разработчикам через меню с тремя точками на ярлыке ленты. Для этого предусмотрен пункт «Something wrong?», позволяющий сообщить о неточностях в работе функции.