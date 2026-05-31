OpenAI направит $250 млн на исследование влияния ИИ на экономику
Некоммерческая организация OpenAI Foundation объявила о выделении 250 млн долларов на исследования влияния искусственного интеллекта на экономику.Как говорится в сообщении фонда, средства направят на создание систем измерения и прогнозирования, поддержку аналитических исследований и разработку новых подходов к организации экономической деятельности в условиях распространения ИИ.

В OpenAI заявили, что быстрые изменения в сфере искусственного интеллекта повышают цену возможных ошибок, поэтому необходимо лучше понимать, как технология повлияет на рынок труда и мировую экономику.

«Многие современные подходы к изучению экономического воздействия ИИ сосредоточены на том, какие задачи могут быть автоматизированы. Это полезно, но неполно. Экономические последствия ИИ будут зависеть от того, как задачи будут соотноситься с рабочими местами», — заявили в OpenAI.

Исследователи планируют изучать влияние ИИ с учётом реалий разных стран и их инфраструктуры. Они попытаются адаптировать ИИ так, чтобы тот был полезным для каждой страны.