OpenAI направит $250 млн на исследование влияния ИИ на экономику

В OpenAI заявили, что быстрые изменения в сфере искусственного интеллекта повышают цену возможных ошибок, поэтому необходимо лучше понимать, как технология повлияет на рынок труда и мировую экономику.

«Многие современные подходы к изучению экономического воздействия ИИ сосредоточены на том, какие задачи могут быть автоматизированы. Это полезно, но неполно. Экономические последствия ИИ будут зависеть от того, как задачи будут соотноситься с рабочими местами», — заявили в OpenAI.

Исследователи планируют изучать влияние ИИ с учётом реалий разных стран и их инфраструктуры. Они попытаются адаптировать ИИ так, чтобы тот был полезным для каждой страны.