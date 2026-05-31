Фондовый рынок Тайваня обогнал Индию по капитализации, и всё благодаря TSMC

Причина лидерства кроется не в макроэкономике, а в устройстве самих рынков.

​Тайваньский рынок построен вокруг одного эмитента — TSMC, на которого приходится около 42% капитализации индекса TAIEX. TSMC сегодня соответствует примерно 150% ВВП Тайваня и фактически является монополией в инфраструктуре искусственного интеллекта. Индийский индекс диверсифицирован: вес крупнейшего эмитента не превышает 7%, а отрасли распределены равномерно.

Доля TSMC в глобальном индексе MSCI Emerging Markets достигла 14,2%, вынуждая фонды перераспределять капитал из индийских акций в тайваньские. Иностранные инвесторы вывели из индийских акций с начала года более $27 млрд.

Внутренний инвестор Индии в значительной мере поглотил эту распродажу благодаря высокой активности местных паевых фондов. На национальной бирже Индии зарегистрировано более 113 млн уникальных инвесторов, что говорит о структурной зрелости.

​По мнению экспертов, тайваньская конструкция имеет уязвимости. Опыт Nokia показывает, что рынок на базе одной компании может быстро разрушиться. Также на Тайвань давит геополитическая напряженность. Пятое место Тайваня — это не победа экономики, а успех инструмента доступа к технологиям ИИ, тогда как диверсификация Индии обеспечивает ей долгосрочную устойчивость.