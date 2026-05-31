Туркменский студент признан лучшим студентом СНГ

Выпускник средней школы №53 Акдепинского этрапа Дашогузского велаята был удостоен международной награды, а также получил специальную медаль, кубок, диплом и сертификат.

Международный конкурс «Лучший студент СНГ» организуется казахстанскими центрами «Bilim-orkenieti» и «Жаңа Қазақстан» при информационной поддержке Министерства образования Казахстана. Звание присуждается студентам, добившимся высоких результатов в учёбе, науке, спорте, творческой и общественной деятельности, а также вносящим вклад в развитие молодёжной политики и международного сотрудничества.

Амангелди Мурзаев также получил признание в своём университете. В мае 2026 года на молодёжном фестивале «Евразийская звезда — 2026» он победил в номинации «Лучший иностранный студент — 2026» и был награждён дипломом вуза.

С 2022 года Мурзаев является руководителем туркменских студентов в Астане. Он активно участвует в общественной жизни университета и представляет культуру Туркменистана на различных фестивалях и мероприятиях.

Достижения студента были отмечены и Посольством Туркменистана в Казахстане, которое вручило ему Благодарственное письмо.