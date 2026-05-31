«Ливерпуль» уволил Арне Слота. По данным СМИ, команду возглавит Андони Ираола

Слот возглавлял команду с лета 2024 года и привел ее к победе в Премьер-лиге в сезоне-2024/25.

«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу признательность Арне, который навсегда останется в истории этого футбольного клуба как тренер, завоевавший для «Ливерпуля» 20-й чемпионский титул», — говорится в заявлении мерсисайдцев.

В прошедшем сезоне «красные» не завоевали ни одного трофея. Команда набрала 60 очков и заняла пятое место в чемпионате Англии, дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и Кубка Англии, четвертого раунда Кубка английской лиги, а также уступила «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером «Ливерпуля» станет испанец Андони Ираола. Сообщается, что клуб уже принял решение о его назначении и намерен в ближайшее время завершить все формальности.

Последним местом работы Ираолы был «Борнмут», который он покинул по окончании нынешнего сезона. Под его руководством команда набрала 57 очков и заняла шестое место в Премьер-лиге.