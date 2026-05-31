«Ливерпуль» уволил Арне Слота. По данным СМИ, команду возглавит Андони Ираола

«Ливерпуль» объявил об уходе главного тренера Арне Слота. Клуб официально подтвердил отставку нидерландского специалиста, отметив, что решение было принято по взаимному согласию сторон.

Слот возглавлял команду с лета 2024 года и привел ее к победе в Премьер-лиге в сезоне-2024/25.

«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу признательность Арне, который навсегда останется в истории этого футбольного клуба как тренер, завоевавший для «Ливерпуля» 20-й чемпионский титул», — говорится в заявлении мерсисайдцев.

В прошедшем сезоне «красные» не завоевали ни одного трофея. Команда набрала 60 очков и заняла пятое место в чемпионате Англии, дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и Кубка Англии, четвертого раунда Кубка английской лиги, а также уступила «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером «Ливерпуля» станет испанец Андони Ираола. Сообщается, что клуб уже принял решение о его назначении и намерен в ближайшее время завершить все формальности.

Последним местом работы Ираолы был «Борнмут», который он покинул по окончании нынешнего сезона. Под его руководством команда набрала 57 очков и заняла шестое место в Премьер-лиге.