Главу ФФТ избрали вице-президентом Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

В ходе заседания участники подвели итоги турниров, проведённых под эгидой CAFA в 2025 году, а также рассмотрели результаты аудиторской проверки организации. Гуванчмухаммет Овеков был единственным кандидатом, зарегистрированным на должность вице-президента от Центрально-Азиатского региона.

В работе Конгресса приняли участие представители руководства CAFA и национальных футбольных организаций региона. Среди участников — генеральный секретарь ассоциации Улугбек Каримов, а также руководители и генеральные секретари федераций, ассоциаций и союзов футбола Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Центрально-Азиатская футбольная ассоциация была основана 10 июня 2014 года и начала полноценную деятельность с 9 января 2015 года. В организацию входят Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Узбекистан. Штаб-квартира CAFA расположена в Таджикистане.

С 2019 года пост президента ассоциации занимает представитель Таджикистана Рустам Эмомали. Его полномочия действуют до 2027 года. Должность генерального секретаря с 2019 года занимает его соотечественник Улугбек Каримов.