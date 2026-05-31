В NASA показали роверы, на которых астронавты будут ездить по Луне

Наиболее заметной частью презентации стали два пилотируемых ровера — CLV-1 и Pegasus, предназначенные для перевозки астронавтов и грузов во время миссий программы Artemis.

Проект базы рассматривается как часть подготовки к возвращению людей на поверхность Луны в рамках миссии Artemis IV, запуск которой ожидается в 2028 году. Именно к этому времени на спутник должны прибыть первые ключевые элементы инфраструктуры.

Процесс создания базы разделен на три фазы: до 2029 года, с 2029 по 2032 год и после 2032 года. Пока NASA подробно раскрыло планы только первой фазы. В этот период агентство намерено выполнить 25 запусков, из которых 21 будет посвящен доставке оборудования. Общая масса грузов составит около четырех тонн, причем значительную ее часть займут именно новые луноходы.

Главными героями опубликованных рендеров стали CLV-1 компании Astrolab и Pegasus компании Lunar Outpost. Оба аппарата смогут перевозить астронавтов и оборудование, а на Луну будут доставляться в сложенном виде.

CLV-1 представляет собой четырехметровый пилотируемый ровер, способный работать как с экипажем, так и в автономном режиме. Его максимальная скорость достигает 10 км/ч. Контракт на разработку аппарата оценивается в $219 млн.

Pegasus станет более быстрым транспортом. При грузоподъемности около одной тонны и запасе хода до 200 километров он сможет развивать скорость до 15 км/ч. Контракт на доставку обоих роверов получила Blue Origin стоимостью $188 млн.

Кроме того, NASA показало концепцию миссии MoonFall. Она предусматривает отправку четырех реактивных аппаратов, способных совершать подскоки над поверхностью Луны для разведки мест будущих посадок. После завершения основной программы они продолжат работу как автономные научные станции.