В Шанхае открывается уникальная школа для роботов-гуманоидов

Как сообщает издание New Atlas, проект направлен на сбор масштабного массива практических данных для ускорения интеграции андроидов в сферу промышленности, медицины и домашнего хозяйства.

На начальном этапе в центр зачислены более 100 гуманоидных роботов от десяти ведущих технологических компаний Китая.

​Программа обучения построена на автономном выполнении устных директив человека-наставника. Андроидам предстоит довести до автоматизма 45 базовых атомных навыков, среди которых подъем, захват, размещение и транспортировка предметов. В план тренировок включены 10 комплексных сценариев, в том числе уборка помещений, раскладывание товаров по полкам и складывание одежды. Процесс требует высокой концентрации, и ученым приходится контролировать выполнение одного движения до 600 раз за день.

​Главной задачей центра является генерация около 50 тысяч дата-поинтов ежедневно, что обеспечит до 10 миллионов единиц учебных данных в год для формирования универсальной цифровой модели.

Генеральный директор площадки Сюй Бинь пояснил задачи проекта: «Мы создали этот центр, чтобы сделать возможным масштабный обмен данными и их коллективное использование, что даст мощный импульс всей индустрии».

Производители смогут бесплатно использовать общую базу данных для оперативной адаптации машин под конкретные профессии.