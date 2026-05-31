В Шанхае открывается уникальная школа для роботов-гуманоидов
​В июле 2026 года в шанхайском высокотехнологичном районе Чжанцзян откроется инновационный тренировочный центр площадью 5000 квадратных метров, предназначенный для совместного обучения роботов от различных производителей.

Как сообщает издание New Atlas, проект направлен на сбор масштабного массива практических данных для ускорения интеграции андроидов в сферу промышленности, медицины и домашнего хозяйства.

На начальном этапе в центр зачислены более 100 гуманоидных роботов от десяти ведущих технологических компаний Китая.

​Программа обучения построена на автономном выполнении устных директив человека-наставника. Андроидам предстоит довести до автоматизма 45 базовых атомных навыков, среди которых подъем, захват, размещение и транспортировка предметов. В план тренировок включены 10 комплексных сценариев, в том числе уборка помещений, раскладывание товаров по полкам и складывание одежды. Процесс требует высокой концентрации, и ученым приходится контролировать выполнение одного движения до 600 раз за день.

​Главной задачей центра является генерация около 50 тысяч дата-поинтов ежедневно, что обеспечит до 10 миллионов единиц учебных данных в год для формирования универсальной цифровой модели.

Генеральный директор площадки Сюй Бинь пояснил задачи проекта: «Мы создали этот центр, чтобы сделать возможным масштабный обмен данными и их коллективное использование, что даст мощный импульс всей индустрии».

Производители смогут бесплатно использовать общую базу данных для оперативной адаптации машин под конкретные профессии.