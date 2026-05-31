В США хотят напечатать банкноту $250 с портретом Трампа
Действующее американское законодательство запрещает размещать на валюте портреты живых людей. Однако сейчас в конгрессе рассматривается инициатива, которая позволит сделать исключение специально для Трампа. Профильный комитет палаты представителей изучает документ, внесенный республиканцем Джо Уилсоном. Если конгресс примет закон, его должен будет подписать сам Трамп.
«В Минфине мы заранее готовим подобные вещи, поэтому уже подготовились на случай, если закон будет принят, но мы будем придерживаться закона», — сказал Бессент.
Идея выпуска новой купюры связана с подготовкой к празднованию 250-летия США.
Ранее Минфин также объявил, что подпись Трампа появится на американских банкнотах. Кроме того, федеральная комиссия уже одобрила дизайн памятных золотых монет с изображением президента к юбилею страны.