В США хотят напечатать банкноту $250 с портретом Трампа

​Действующее американское законодательство запрещает размещать на валюте портреты живых людей. Однако сейчас в конгрессе рассматривается инициатива, которая позволит сделать исключение специально для Трампа. Профильный комитет палаты представителей изучает документ, внесенный республиканцем Джо Уилсоном. Если конгресс примет закон, его должен будет подписать сам Трамп.

​«В Минфине мы заранее готовим подобные вещи, поэтому уже подготовились на случай, если закон будет принят, но мы будем придерживаться закона», — сказал Бессент.

​Идея выпуска новой купюры связана с подготовкой к празднованию 250-летия США.

Ранее Минфин также объявил, что подпись Трампа появится на американских банкнотах. Кроме того, федеральная комиссия уже одобрила дизайн памятных золотых монет с изображением президента к юбилею страны.