Выборы президента «Реала» назначили на 7 июня: у Переса теперь есть соперник

Действующий президент клуба Флорентино Перес ранее объявил о проведении досрочных выборов после второго подряд сезона без титулов. В январе 2025 года он был переизбран на новый четырехлетний срок.

На этот раз у Переса на выборах появился соперник – им стал бизнесмен Энрике Рикельме. С 2009 года выборы президента «Реала» проходили без альтернативных кандидатов.

Пересу 79 лет. Он возглавлял клуб с 2000 по 2006 год, а затем вновь был избран в 2009 году. За время его руководства «Реал» семь раз выигрывал чемпионат Испании, трижды — Кубок страны и семь раз — Суперкубок Испании. Также мадридский клуб семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал Суперкубок УЕФА, пять раз — клубный чемпионат мира и дважды — Межконтинентальный кубок.