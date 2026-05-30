Toyota впервые начнёт выпускать автомобили для Японии на Тайване

Производственная линия будет создана на совместном предприятии Toyota на севере Тайваня. Компания модернизирует существующие мощности и рассчитывает выпускать около 100 тысяч автомобилей в год, преимущественно недорогих моделей.

Noah и Voxy относятся к числу основных моделей Toyota в Японии. Ежегодные продажи каждой из них составляют от 70 до 80 тысяч автомобилей. На фоне высокого спроса сроки поставок некоторых машин превышают год, а часть заказов ранее была отменена.

В компании рассчитывают, что обратный импорт автомобилей поможет снизить нагрузку на японские заводы, работающие практически на пределе возможностей. При этом производство в Японии продолжится параллельно с выпуском на Тайване.

Toyota занимает более половины японского рынка легковых автомобилей и планирует выпустить в стране 3,27 млн машин к 2025 году. Президент компании назвал ситуацию с задержками поставок «кризисной» и выразил опасение, что длительное ожидание может привести к уходу клиентов к конкурентам.