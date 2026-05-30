Lego выпускает набор с внедорожником Land Rover Defender и родстером Jaguar Project 7

Если модели Defender уже встречались в ассортименте бренда ранее, то Jaguar Project 7 выпускается в виде конструктора впервые. Продажи новинки стартуют в августе по цене от 60 долларов.

Настоящий Jaguar Project 7 был выпущен в 2015 году ограниченным тиражом в 250 экземпляров. Он представляет собой спецверсию серийного F-Type SVR. Модель посвящена семи победам бренда в гонке «Ле-Ман» и стилизована под классический D-Type 1950-х годов. Оснащенный 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 575 лошадиных сил и доработанным шасси, Project 7 стал мощнейшей серийной моделью бренда с двигателем внутреннего сгорания.

Версия спорткара от Lego детально воспроизводит внешний вид оригинала: конструкторы сохранили характерный аэродинамический «горб» на корме, антикрыло и круглые белые номера на бортах.

Входящий в комплект «короткий» пикап Land Rover Defender дополнительно укомплектован шноркелем, элементами силового обвеса, экспедиционным багажником и грязевыми покрышками.

Стоит отметить, что в начале мая серия Speed Champions также пополнилась набором по мотивам вселенной «Форсаж». В него вошла знаменитая оранжевая Toyota Supra и фигурка Брайана О’Коннора, при этом набор стоит вдвое дешевле – 30 долларов.