Honda создаст новую платформу для электрокаров вопреки убыткам в $15,7 млрд

Как сообщает Automotive News, прежняя платформа для линейки 0 Series была признана недостаточно гибкой для текущих рыночных условий и фактически списана в убыток. Новая архитектура должна позволить компании быстрее адаптироваться к изменениям спроса.

В Honda считают, что структура автомобильного рынка в ближайшие годы может меняться непредсказуемо, в том числе под влиянием геополитических факторов. В связи с этим компания намерена оперативно регулировать баланс между производством гибридов и электрокаров.

В автоконцерне также заявили, что продолжают исследовать концепции электромобилей, менее зависимых от краткосрочных негативных факторов рынка.

В краткосрочной перспективе Honda сосредоточится на бензоэлектрических технологиях. В середине мая компания сообщила о планах выпустить около полутора десятков новых гибридных моделей. Первые прототипы уже представлены публике.