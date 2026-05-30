Gucci станет титульным партнером команды Alpine в «Формуле-1»

После заключения соглашения команда также перейдет на фирменные цвета Gucci, отказавшись от нынешней сине-розовой ливреи спонсора BWT.

Одновременно Gucci объявил о запуске проекта Gucci Racing, который компания описывает как экспериментальную платформу на стыке спорта и индустрии роскоши. Был представлен и новый логотип проекта, выполненный в черно-золотой гамме.

По данным RacingNews365, соглашение рассчитано на несколько лет. Alpine, как сообщается, будет получать от $55 млн до $60 млн ежегодно.

Alpine уже имела связи с модной индустрией. В 1986 году команду приобрел итальянский бренд одежды Benetton. В этот период Михаэль Шумахер начал карьеру в команде и завоевал свои первые чемпионские титулы в 1994 и 1995 годах. В 1995 году Benetton также выиграла Кубок конструкторов.

После пяти этапов сезона-2026 Alpine занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 35 очков.