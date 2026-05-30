Google выпустит бюджетные версии ноутбуков Googlebook

По его словам, компания намерена сделать новые технологии доступными для пользователей вне зависимости от ценовой категории устройств.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы технологии обеспечивали продуктивность и доступ к информации независимо от ценового сегмента, поэтому со временем мы снизим цены, но первые устройства относятся к категории суперпремиум», — отметил Малетис.

Сейчас Googlebook и Chromebook ориентированы на разные категории пользователей. Chromebook получили распространение благодаря невысокой стоимости, простоте использования и популярности в образовательной сфере. Googlebook, напротив, позиционируются как флагманские ноутбуки, способные конкурировать с премиальными устройствами на базе Windows и macOS.

При этом Googlebook будут поддерживать Android-приложения, функции Gemini и получат более современный интерфейс. На фоне появления бюджетных моделей различия между Googlebook и Chromebook могут стать менее заметными.

Google также сообщила, что производство Chromebook продолжится в следующем году, а существующие устройства будут ещё долго получать обновления программного обеспечения. Корпорация рассчитывает постепенно отказаться от ChromeOS к 2034 году. Новая объединённая система на базе ChromeOS и Android под названием Aluminium OS, как ожидается, дебютирует в 2028 году.

Как отмечает Android Authority, заявление Малетиса указывает на то, что Googlebook могут стать долгосрочной стратегией Google на рынке ноутбуков и со временем заменить Chromebook.