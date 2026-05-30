Google выпустит бюджетные версии ноутбуков Googlebook

Google подтвердила планы по выпуску более доступных версий ноутбуков Googlebook, которые ранее были представлены как устройства премиального сегмента с поддержкой Android-приложений и встроенными функциями искусственного интеллекта Gemini. Об этом сообщил глава ChromeOS Джон Малетис.

По его словам, компания намерена сделать новые технологии доступными для пользователей вне зависимости от ценовой категории устройств.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы технологии обеспечивали продуктивность и доступ к информации независимо от ценового сегмента, поэтому со временем мы снизим цены, но первые устройства относятся к категории суперпремиум», — отметил Малетис.

Сейчас Googlebook и Chromebook ориентированы на разные категории пользователей. Chromebook получили распространение благодаря невысокой стоимости, простоте использования и популярности в образовательной сфере. Googlebook, напротив, позиционируются как флагманские ноутбуки, способные конкурировать с премиальными устройствами на базе Windows и macOS.

При этом Googlebook будут поддерживать Android-приложения, функции Gemini и получат более современный интерфейс. На фоне появления бюджетных моделей различия между Googlebook и Chromebook могут стать менее заметными.

Google также сообщила, что производство Chromebook продолжится в следующем году, а существующие устройства будут ещё долго получать обновления программного обеспечения. Корпорация рассчитывает постепенно отказаться от ChromeOS к 2034 году. Новая объединённая система на базе ChromeOS и Android под названием Aluminium OS, как ожидается, дебютирует в 2028 году.

Как отмечает Android Authority, заявление Малетиса указывает на то, что Googlebook могут стать долгосрочной стратегией Google на рынке ноутбуков и со временем заменить Chromebook.