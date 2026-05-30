Bugatti за $10 млн и «Гелендваген» от Джорджины: топ-5 авто из коллекции Роналду

Благодаря таким доходам Роналду собрал один из самых дорогих автопарков среди спортсменов. Сам футболист признавался, что уже не помнит точное количество автомобилей в своей коллекции.

«Я не считаю машины. Серьезно. Я их не считаю. Но это нормально. Я не хочу скромничать. Это факт. Честно, я не знаю, сколько их у меня. 40 или 41», — говорил Роналду в интервью Пирсу Моргану.

По словам футболиста, многие автомобили он практически не использует, а сами машины давно стали для него скорее коллекционными объектами и инвестициями.

Rolls-Royce Cullinan (350–400 тысяч евро)

Одним из любимых автомобилей Роналду считается Rolls-Royce Cullinan. Футболист называл этот внедорожник особенно комфортным.

«В нем никогда не заболит спина. Скорее, в такой машине она проходит. Идеально», — говорил португалец.

Cullinan стал первым SUV в истории Rolls-Royce. Модель известна высоким уровнем комфорта, тихим салоном и премиальной отделкой. Автомобиль ориентирован прежде всего не на скорость, а на удобство и плавность хода.

Bugatti Centodieci (8–10 млн евро)

Самым дорогим автомобилем в коллекции Роналду считается Bugatti Centodieci. По данным СМИ, футболист заказал гиперкар в 2020 году после победы «Ювентуса» в чемпионате Италии.

Модель выпущена ограниченной серией из десяти экземпляров к 110-летию бренда Bugatti. Автомобиль вдохновлен Bugatti EB110 и способен развивать скорость около 380 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 2,4 секунды.

Mercedes G-Wagon Brabus (600–700 тысяч евро)

Mercedes G-Wagon Brabus занимает особое место в коллекции футболиста благодаря своей истории. Этот автомобиль Роналду получил в подарок от Джорджины Родригес на 35-летие в 2020 году.

«Любовь моя, спасибо за удивительный сюрприз», — написал тогда футболист в соцсетях.

Речь идет о версии Brabus G V12 900 — модифицированном Mercedes G-Class с мощным двигателем и роскошным салоном. По данным СМИ, планировалось выпустить лишь десять таких автомобилей.

Ferrari Monza SP2 (1,4–1,6 млн евро)

Ferrari Monza SP2 пополнила коллекцию Роналду в 2021 году. Итальянские СМИ сообщали, что футболист посетил Маранелло вскоре после поражения «Ювентуса» от «Милана» со счетом 0:3.

Во время визита Роналду сопровождали президент Ferrari Джон Элканн и тогдашний президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Monza SP2 выделяется необычным дизайном с минимальным лобовым стеклом и стилистикой гоночных автомобилей 1950-х годов. Модель считается редким коллекционным автомобилем, созданным прежде всего ради эмоций и впечатлений от вождения.

McLaren Senna (900 тысяч—1 млн евро)

Еще одним известным автомобилем в коллекции португальца является McLaren Senna. Роналду неоднократно демонстрировал суперкар в социальных сетях.

Модель названа в честь бразильского гонщика Айртона Сенны. Всего было выпущено 500 экземпляров автомобиля. McLaren Senna создавался прежде всего для трека: модель получила легкий кузов, активную аэродинамику и двигатель V8. Разгон до 100 км/ч занимает около 2,8 секунды.