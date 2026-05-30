Страховка во Франции начнет покрывать расходы на препараты от ожирения

Французские граждане с определенными медицинскими показаниями смогут приобретать востребованные лекарства полностью за государственный счет.

​Новое постановление затронет такие известные препараты, как Wegovy и Mounjaro.

Получить компенсацию по страховке смогут пациенты, у которых диагностировано выраженное ожирение без сопутствующих недугов, а также граждане с тяжелой формой ожирения, отягощенной сопутствующими заболеваниями.

По словам министра здравоохранения Стефани Рист, данная инициатива потребует от национальной системы медицинского страхования расходов в размере около 100 миллионов евро ежегодно.

Глава ведомства также прокомментировала значимость этого решения для региона: «Франция станет первой страной в Европейском союзе, которая предложит нуждающимся пациентам возмещение расходов в рамках стандартных медицинских процедур на постоянной основе».

Таким образом, терапия против избыточного веса официально интегрируется в систему плановой французской медицины.