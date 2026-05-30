Страховка во Франции начнет покрывать расходы на препараты от ожирения

Страховка во Франции начнет покрывать расходы на препараты от ожирения
​Во Франции в рамках национальной программы страхования с середины июня 2026 года вводится государственная компенсация расходов на покупку медицинских препаратов для лечения ожирения. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Стефани Рист сообщает издание Le Monde.

Французские граждане с определенными медицинскими показаниями смогут приобретать востребованные лекарства полностью за государственный счет.

​Новое постановление затронет такие известные препараты, как Wegovy и Mounjaro.

Получить компенсацию по страховке смогут пациенты, у которых диагностировано выраженное ожирение без сопутствующих недугов, а также граждане с тяжелой формой ожирения, отягощенной сопутствующими заболеваниями.

По словам министра здравоохранения Стефани Рист, данная инициатива потребует от национальной системы медицинского страхования расходов в размере около 100 миллионов евро ежегодно.

Глава ведомства также прокомментировала значимость этого решения для региона: «Франция станет первой страной в Европейском союзе, которая предложит нуждающимся пациентам возмещение расходов в рамках стандартных медицинских процедур на постоянной основе».

Таким образом, терапия против избыточного веса официально интегрируется в систему плановой французской медицины.