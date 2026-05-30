Сделка по покупке «Севильи» Серхио Рамосом сорвалась

Как сообщает COPE со ссылкой на агентство EFE, инвестфонд Серхио Рамоса уменьшил общую сумму планируемых инвестиций, что привело к остановке пятимесячного переговорного процесса.

​Первоначально группа Рамоса планировала выкупить 80 тысяч акций «Севильи», а общая стоимость сделки оценивалась примерно в €450 млн за вычетом чистого долга клуба в размере около €90 млн. Однако на финальной встрече инвесторы отозвали это предложение, согласившись приобрести лишь около 30 тысяч акций с последующим самостоятельным участием в увеличении капитала. В результате реальный объем вложений сократился примерно до €100 млн, что, по мнению акционеров, позволило бы Рамосу получить контроль над клубом с минимальными затратами.

​Нынешние владельцы «Севильи» назвали новые условия неприемлемыми, заявили о финансовой и общей несостоятельности потенциальных покупателей и начали подготовку к следующему сезону в ожидании других предложений.

Воспитанник «Севильи» 40-летний Серхио Рамос, выступавший за клуб в периоды 2004–2005 и 2023–2024 годов, является пятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала», двукратным чемпионом Франции с ПСЖ, а также чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.