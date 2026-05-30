​Испытания ракеты New Glenn от Blue Origin завершились мощным взрывом

​Компания подтвердила в социальной сети X, что во время теста произошла «аномалия».

Владелец Blue Origin Джефф Безос сообщил, что все сотрудники находятся в безопасности и угрозы для персонала нет. Он подчеркнул, что делать выводы о причинах аварии пока преждевременно.

Взрыв был мощным: жители соседних городов сообщили о вибрации домов и яркой вспышке, но местные службы заявили об отсутствии угрозы от выбросов топлива.

​Испытания проводились для подготовки к четвертому запуску New Glenn, который планировался в ближайшие недели. Ракета должна была вывести на орбиту 48 интернет-спутников Amazon Leo, но во время теста аппараты на борту отсутствовали. Масштаб повреждений стартовой инфраструктуры пока не установлен.

​Ранее в этом году ракета уже сталкивалась с техническими проблемами на одном из запусков, что привело к потере миссии. New Glenn дебютировала в 2025 году и рассматривается NASA как элемент программы Artemis. Безос заявил, что компания восстановит все необходимое и вернется к полетам.