Волонтёры в Петербурге перенесли через дорогу более 27 тысяч жаб и лягушек

По данным ведомства, это рекордный показатель за всё время проведения акции.

Мероприятие проходит в районе Сестрорецкого разлива. С апреля до середины мая амфибии направляются к местам нереста, пересекают участок дороги между Шалашом Ленина и Глухим озером, после чего возвращаются обратно в лес.

Волонтёры устанавливают временные ограждения, собирают животных и переносят их через дорогу вручную, иногда используя ведра из-за большого количества амфибий. Участникам выдают светоотражающие жилеты, перчатки и бланки учёта.

В комитете отметили, что в 2024 году добровольцы помогли более чем 17,5 тысячи земноводных, в 2025 году — 22 320 амфибиям, а в 2026 году число спасённых животных превысило 27 тысяч.