iPhone будет автоматически заблокирован при попытке кражи
Система будет использовать несколько датчиков, среди которых акселерометр, чтобы определять момент резкого выхватывания смартфона из рук владельца. После срабатывания устройство автоматически заблокируется.
Функция также сможет учитывать расстояние до сопряжённых смарт-часов Apple Watch, подключение к знакомым сетям Wi-Fi и местоположение пользователя — например, дом или работу. Если система определит, что iPhone оказался в незнакомом месте после предполагаемой кражи, доступ к учётным записям и конфиденциальной информации будет ограничен.
Официально новая функция пока не представлена. По данным 9to5Mac, признаки её активной разработки обнаружены в коде системы.
Стоит отметить, что в Android-смартфонах такая функция появилась еще в 2024 году. Функция Theft Detection Lock работает по такому же принципу – если телефон внезапно выхватили, когда вы шли, бежали или ехали на велосипеде, система распознает это как угрозу и блокирует экран. Для этого ИИ постоянно оценивает информацию с датчиков (акселерометр, гироскоп).
Как включить функцию:
- Откройте «Настройки» на вашем Android-устройстве.
- Перейдите в раздел Google ➔ Все сервисы.
- Выберите «Защита от кражи» (Lost device protection).
- Активируйте «Блокировка обнаружения кражи».
Кроме того, Apple добавила в App Store приложение Cats Lock для macOS. Программа блокирует клавиатуру MacBook, если на неё забралась кошка.
Приложение создал независимый разработчик Тодд Александер. Его можно скачать за $3.Cats Lock воспроизводит предупреждающий звук при нажатии клавиш животным, а пользователь может установить собственный сигнал. В программе также предусмотрен скрытый режим без визуальных уведомлений и звуков.