Google анонсировала линейку ноутбуков Googlebook для Gemini

Googlebook не станет отдельным ноутбуком собственного производства компании. Под этим брендом будут выпускаться устройства разных производителей с поддержкой функций Gemini. Аналогичный подход Google уже использует в линейке Chromebook Plus.

Производством займутся Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Одной из особенностей устройств станет цветная полоска Glowbar, ранее использовавшаяся в планшете Pixel C для отображения уровня заряда.

Новые ноутбуки получат выделенную кнопку Gemini на клавиатуре. В системе также появится функция Magic Pointer — режим курсора, позволяющий Gemini распознавать объекты на экране и предоставлять контекстную помощь.

Компания также анонсировала расширенную синхронизацию с Android. Пользователи смогут быстрее переносить файлы между смартфоном и ноутбуком, а файловые системы устройств будут интегрированы между собой.