CIES назвал самые популярные футбольные клубы мира в соцсетях
Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг самых популярных футбольных клубов мира по количеству подписчиков в социальных сетях. Первое место занял мадридский «Реал», на аккаунты которого подписаны 487,6 млн человек.

На второй строчке оказалась «Барселона» с 441,8 млн подписчиков, а на третьей — «Манчестер Юнайтед» с 238,6 млн.

Топ-20 рейтинга CIES:

  1. «Реал» Мадрид — 487,6 млн
  2. «Барселона» — 441,8 млн
  3. «Манчестер Юнайтед» — 238,6 млн
  4. «Пари Сен-Жермен» — 208,1 млн
  5. «Манчестер Сити» — 187,8 млн
  6. «Ливерпуль» — 179,2 млн
  7. «Ювентус» — 178,3 млн
  8. «Бавария» — 165,2 млн
  9. «Челси» — 156,5 млн
  10. «Арсенал» — 118,5 млн
  11. «Тоттенхэм» — 112,2 млн
  12. «Атлетико» Мадрид — 91,4 млн
  13. «Интер» — 82,7 млн
  14. «Милан» — 81,0 млн
  15. «Фламенго» — 71,6 млн
  16. «Аль-Наср» — 66,0 млн
  17. «Боруссия» Дортмунд — 64,6 млн
  18. «Аль-Ахли» — 60,1 млн
  19. «Галатасарай» — 54,6 млн
  20. «Рома» — 43,4 млн

«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, расположился на 21-й позиции рейтинга.