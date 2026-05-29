CIES назвал самые популярные футбольные клубы мира в соцсетях
На второй строчке оказалась «Барселона» с 441,8 млн подписчиков, а на третьей — «Манчестер Юнайтед» с 238,6 млн.
Топ-20 рейтинга CIES:
- «Реал» Мадрид — 487,6 млн
- «Барселона» — 441,8 млн
- «Манчестер Юнайтед» — 238,6 млн
- «Пари Сен-Жермен» — 208,1 млн
- «Манчестер Сити» — 187,8 млн
- «Ливерпуль» — 179,2 млн
- «Ювентус» — 178,3 млн
- «Бавария» — 165,2 млн
- «Челси» — 156,5 млн
- «Арсенал» — 118,5 млн
- «Тоттенхэм» — 112,2 млн
- «Атлетико» Мадрид — 91,4 млн
- «Интер» — 82,7 млн
- «Милан» — 81,0 млн
- «Фламенго» — 71,6 млн
- «Аль-Наср» — 66,0 млн
- «Боруссия» Дортмунд — 64,6 млн
- «Аль-Ахли» — 60,1 млн
- «Галатасарай» — 54,6 млн
- «Рома» — 43,4 млн
«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, расположился на 21-й позиции рейтинга.