Япония и ПРООН в Казахстане выделяют $3 млн на поддержку Каспийского моря

Инициатива, которая будет реализовываться совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, призвана усовершенствовать управление водными ресурсами, модернизировать системы мониторинга и укрепить межгосударственное сотрудничество.

Проект нацелен на повышение экологической устойчивости важного транспортного и экологического коридора между Центральной Азией и Кавказом. Данная инициатива также поддерживает шаги Правительства Японии по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, озвученные в рамках Диалога и Саммита «Центральная Азия + Япония».

Каспийское море стремительно мелеет из-за изменения климата, роста температуры, испарения и сокращения речного стока, что напрямую угрожает его уникальному биоразнообразию и благополучию миллионов людей. Как отметил вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев, снижение уровня моря оказывает комплексное негативное воздействие на экосистему и экономическую деятельность региона.

Подчеркивается, что проект поможет укрепить системы мониторинга, особенно в уязвимой северной части Каспия и районах притоков.