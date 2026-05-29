Экстремальный Bentley из ролика с Пастраной воссоздали в коллекционных моделях

Коллекционные миниатюры воссоздают облик машины гонщика Трэвиса Пастраны, на которой он выполнял трюки на территории завода в Крю.

Модели предлагаются по цене 100 и 350 фунтов стерлингов в зависимости от размера. Более доступная версия выполнена в масштабе 1:43 (длина 113 мм), а более дорогая — в масштабе 1:18 (длина 270 мм).

Оформление обеих моделей полностью копирует экстерьер оригинала: специфическую ливрею, детали обвеса, номер 199 на радиаторной решетке, зеленоватую тонировку стекол и разноцветные колесные диски. Примечательно, что в салоне моделей воспроизведен даже рычаг ручного тормоза, установленный на реальный автомобиль по требованию Пастраны.

Тираж новинок строго ограничен: будет выпущено 1919 экземпляров в малом масштабе и всего 199 единиц в крупном.

Онлайн-магазин аксессуаров Bentley уже открыл прием заказов, обещая доставку в любую точку мира в течение пяти дней. Выпуск этих сувениров приурочен к скорому началу поставок полноценных купе Supersports, запланированному на конец года.

Напомним, что реальный тираж Continental Supersports составит всего 500 экземпляров, которые уже полностью распроданы. Данная версия отличается облегченным кузовом, задним приводом и двигателем V8 мощностью 666 лошадиных сил.