Прокуроры в США расследуют рост стоимости билетов на ЧМ-2026

Поводом стали жалобы болельщиков на резкий рост цен и возможное введение покупателей в заблуждение при распределении мест на матчах турнира, в том числе на финал.

По данным прокуратуры, после начала продаж ФИФА изменила систему категорий мест, из-за чего часть покупателей получила билеты на места хуже ожидаемых. Также проверяется система динамического ценообразования.

Следствие изучает информацию о том, что стоимость билетов на многие матчи выросла в среднем на 34%. Власти намерены установить, привели ли действия ФИФА к искусственному завышению цен и нарушению прав потребителей.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Финал мундиаля состоится 19 июля на арене MetLife Stadium, расположенной в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси (США).