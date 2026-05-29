Контракт NASA на первые полёты к лунной базе получила не SpaceX, а Blue Origin

Blue Origin получила контракт на 230,4 млн долларов на проведение двух первых миссий. Грузовой посадочный модуль Endurance с криогенным двигателем должен доставить оборудование NASA и частных партнёров в район южного полюса Луны — на гребень между кратерами Шеклтон и Де Жерлаш.

Оставшуюся часть расходов компания намерена покрыть самостоятельно. Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что миссия станет первой посадкой на Луне, профинансированной частными средствами.

Три запланированных запуска должны проверить оборудование и системы перед отправкой людей на Луну. По словам Айзекмана, программа будет развиваться поэтапно: сначала грузовые аппараты, вездеходы и испытания техники, затем — создание постоянной инфраструктуры.

Согласно планам NASA, полноценная лунная база может появиться в период с 2029 по 2032 год, а после 2032 года на Луне должно начаться постоянное присутствие людей.

Blue Origin и SpaceX участвуют в программе Artemis и конкурируют за право поставлять пилотируемые посадочные модули. В 2027 году NASA намерено сравнить Starship Human Landing System от SpaceX и Blue Moon от Blue Origin, чтобы выбрать аппарат для миссии Artemis IV с экипажем в 2028 году.