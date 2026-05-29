ЕС штрафует маркетплейс Temu на €200 млн из-за опасных игрушек и сломанных зарядок

В Еврокомиссии заявили, что платформа нарушила требования Закона о цифровых услугах (DSA), поскольку не смогла должным образом выявить и снизить риски, связанные с распространением незаконных и небезопасных товаров среди европейских потребителей.

Расследование против Temu началось в октябре 2024 года. Комиссия проверяла, выполняет ли компания обязательства, предусмотренные для очень крупных онлайн-платформ в ЕС. В ходе проверки независимая испытательная организация провела контрольные закупки товаров через платформу.

По итогам проверки было установлено, что значительная часть зарядных устройств не прошла базовые испытания на электробезопасность. Кроме того, многие игрушки для младенцев представляли средний и высокий уровень риска из-за превышения допустимых норм содержания химических веществ или наличия мелких деталей, способных вызвать удушье.

Еврокомиссия также раскритиковала Temu за недостаточную оценку того, как дизайн платформы способствует распространению небезопасных товаров. По данным расследования, рекомендательные алгоритмы и маркетинговые программы с участием инфлюенсеров могли увеличивать охват незаконных предложений.

«Оценка рисков — это не формальное проставление галочек, а основа Закона о цифровых услугах, — заявила исполнительный вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен. — Оценка рисков, проведенная Temu, занижает реальные угрозы, лишена конкретики, не опирается на надежные доказательства и не носит всеобъемлющего характера».

По словам Вирккунен, регуляторы и пользователи не располагают полной информацией о масштабе возможного вреда от товаров, продаваемых на платформе.

Temu должна до 28 августа 2026 года представить план устранения нарушений. После рассмотрения документа Европейским советом по цифровым услугам Еврокомиссия примет окончательное решение и определит сроки исполнения требований. В случае невыполнения предписаний компании могут назначить дополнительные периодические штрафы.