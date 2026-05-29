В Китае роботу доверили уборку урожая: он выполнил работу с эффективностью 90%

Новая система машинного распознавания и сбора, разработанная китайскими научными институтами совместно с компанией Jiangsu Lanjiang Intelligent Technology, успешно подтвердила свою работоспособность в реальных условиях. Он собирает урожай с эффективностью более 90%.

Отраслевые специалисты называют этот проект важным шагом на пути к автоматизации сельского хозяйства.

Робот функционирует на базе системы машинного зрения, которая позволяет ему безошибочно анализировать растения и находить зрелые стручки даже в условиях перекрытия ветвей и плотной листвы. Аппарат передвигается по заранее определенному маршруту и использует роботизированные манипуляторы с обратной связью по усилию, что гарантирует аккуратный захват и защиту хрупких стручков от повреждений.

По словам ведущего научного сотрудника Ся Сяньфэя, интеграция передовых визуальных технологий позволила машинам четко видеть и захватывать стручки с минимальными потерями.

Данная разработка призвана решить ключевые проблемы отрасли — высокую стоимость ручного труда и дефицит рабочей силы.